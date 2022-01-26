Как сообщает Politeka.net, единственная внучка известной артистки Софии Ротару 20-летняя Соня Евдокименко, которая живет и учится в Нью-Йорке, поделилась интересным фото на своей странице в Инстаграм.
Как известно, девушка пробует себя как певица, а тьакже работает моделью и моет похвастаться идеальной фигурой, которой обязана в частности регулярным тренировкам. Ранее она даже демонстрировала комплексы упражнений, которые помогают ей сохранять стройность.
Соня Евдокименко в новых сторис показала фото, на котором запечатлена с тренером. Она позировала с черном топе и лосинах.
«С днем рождения Роб», - написала внучка Ротару.
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Роб Пиела – бывший боксер, он создал популярный спортзал в Нью-Йорке, где тренирует многих знаменитостей.
Как известно, у внучки Ротару уже есть миллионер-жених, который вошел в список Форбс - Денис Жданов.
Напомним, что Соня Евдокименко в белой шубке устроила дефиле на прогулке: "Очень стильно и красиво".
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