Внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась интересным фото на своей странице в Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, единственная внучка известной артистки Софии Ротару 20-летняя Соня Евдокименко, которая живет и учится в Нью-Йорке, поделилась интересным фото на своей странице в Инстаграм.

Как известно, девушка пробует себя как певица, а тьакже работает моделью и моет похвастаться идеальной фигурой, которой обязана в частности регулярным тренировкам. Ранее она даже демонстрировала комплексы упражнений, которые помогают ей сохранять стройность.

Соня Евдокименко в новых сторис показала фото, на котором запечатлена с тренером. Она позировала с черном топе и лосинах.

«С днем рождения Роб», - написала внучка Ротару.

Роб Пиела – бывший боксер, он создал популярный спортзал в Нью-Йорке, где тренирует многих знаменитостей.

Как известно, у внучки Ротару уже есть миллионер-жених, который вошел в список Форбс - Денис Жданов.

Напомним, что Соня Евдокименко в белой шубке устроила дефиле на прогулке: "Очень стильно и красиво".

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как работает прямо в автомобиле: "Девушка, с которой...".

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