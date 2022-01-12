Известная модель и внучка легендарной артистки Софии Ротару - Соня Евдокименко, которая проживает в Нью-Йорке, показала себя, не отрываясь от работы.

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является популярной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Стоит отметить, что Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, где обучается на дизайнера. Также, она встречается с известным миллионером из списка "Forbes" Денисом Жадановым.

Так, на этот раз внучка Ротару опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Соня Евдокименко показала, как работает прямо в автомобиле. Она держит на коленях ноутбук, и в то же время разговаривает по телефону.

"Присоединяйтесь к нам, записавшись на программу A.I. онлайн-курс и начните свое эстетическое путешествие!", — посоветовала Соня Евдокименко.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Красотка", "Шикарная Красавица! Загляденье!", "Девушка с которой несравним целый - Мир!!", "Невероятная", "Солнце на Земле".

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