Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является популярной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Стоит отметить, что Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, где обучается на дизайнера. Также, она встречается с известным миллионером из списка "Forbes" Денисом Жадановым.
Так, на этот раз внучка Ротару опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Соня Евдокименко показала, как работает прямо в автомобиле. Она держит на коленях ноутбук, и в то же время разговаривает по телефону.
"Присоединяйтесь к нам, записавшись на программу A.I. онлайн-курс и начните свое эстетическое путешествие!", — посоветовала Соня Евдокименко.
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