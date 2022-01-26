Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая была самой строгой судьей шоу "Співають всі", засветилась на концерте рядом с известной артисткой.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько не так давно приняла решение вновь вернуться на сцену. Ранее она несколько лет целиком посвящала себя материнству. Сейчас артистка тоже уделяет много времени семье, но не забывает и о карьере.

На свежих фото она показала, как ее готовят к выступлению. Приходько загримировали под строгий классический стиль и сделали ей весьма сдержанную прическу.

«Очень холодно и спать хочу!», - подписала фото звезда.

Также артистка устроила настоящую модную битву, засветившись рядом с эффектной MamaRika, которая также не так давно стала мамой. Сама Приходько позировала в строгом костюме в мужском стиле. MamaRika была ее полной противоположностью, представ в ярком платье из латекса. Девушки выглядели невероятно.

Напомним, что Приходько обратилась к украинцам, удивив откровением: "Спешу напомнить...".

Еще Politeka писала, что Приходько продемонстрировала, как выглядит после уколов красоты: «Аж дух захватило».

Также Politeka сообщала, что Приходько решилась показать лицо после косметолога: "Все-таки 35 и пора начинать...".