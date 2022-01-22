Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є відомою співачкою і суддею талант-шоу "Співають всі". На своїй сторінці в Instagram Приходько опублікувала нове фото, де постала перед камерою в білому костюмі. Під публікацією співачка розповіла про своє ставлення до чорного кольору.

"Ми живемо в чорно-білому світі.



Білий колір уособлює щось нове. Білий одяг символізують відкритість до світу. Інтер'єр світлих тонів говорить про готовність до змін білий аркуш - чистота помислів, прагнення почати писати своє життя заново…



Але є і темні сторони білого. В Японії білий вважається траурним. Це колір гамівної сорочки. Це колір невизначеності…



Я люблю чорний. Але це не вказує на мій негативний стан. Поспішаю нагадати: слуги Бога в храмі одягають чорні ряси, а Ісуса розіп'яли в Білій білизні...", - висловилася Настя Приходько.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже хороші слова написані, красуня чарівна", "Красива".

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