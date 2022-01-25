Суддя "Співають всі" і співачка Анастасія Приходько, яка була учасницею конкурсу "Євробачення", вразила новим фото.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома українська співачка, одна з суддів шоу "Співають всі" Анастасія Приходько показала нове фото, яке викликало бурхливу реакцію.

Відзначимо напередодні 35-річна Анастасія Приходько зізналася, що зважилася на уколи краси, зазначивши, що до подібних процедур вдалася вперше. Співачка зізналася, що уколола ліполітик (препарат, який забезпечує розщеплення жирових клітин) в підборіддя, також робила уколи в лоб, робила куточки і "гусячу лапку".

У новому пості Анастасія Приходько показала своє обличчя крупним планом.

"Ти у себе повинна бути на першому місці, а потім вже всі інші», - написала артистка.

Анастасію Приходько засипали компліментами.

"Дуже красива🔥 Аж дух захопило! Супер фото" «" ви дуже красива», «дуже красива», "ефектна 🔥❤ дуже", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, Анастасія Приходько вирішила не покладатися у всьому на косметичні процедури, вона також вирішила сісти на дієту, щоб поліпшити результат.

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