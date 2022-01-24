Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка була однією із суддів шоу "Співають всі", чесно зізналася, що почала робити уколи краси та показала, як тепер виглядає.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відома українська співачка, одна із суддів шоу "Співають всі" Анастасія Приходько зізналася шанувальникам, що вже почала робити уколи краси.

"Усе-таки 35 і пора починати боротися з моїми зморшками і другим підборіддям", - написала Приходько.

Співачка зізналася, що вколола препарат в підборіддя, лоб, робила кутики і "гусячу лапку".

Приходько зазначила, що вона серйозно вирішила боротися з другим підборіддям, тому окрім ін'єкцій краси збирається сісти на дієту, щоб трохи схуднути.

Також суддя "Співають всі" зізналася, що боїться уколів в лице, але, на щастя, все пройшло добре.

Окрім цього, співачка вирішила порадитися із шанувальниками та запитала, чи робити їй корекцію губ.

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