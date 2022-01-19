Як пише Politeka.net, відомий український кулінар поділився у своєму Instagram новим постом, у якому зізнався, які побутові обов’язки завдають йому чимало мороки.

«Коли я з‘їхав від батьків, то перше, що перестав робити - так це прасувати. Ну от нафіга, якщо воно на тобі за декілька хвилин помнеться. У мене немає ніякої мотивації так задовбуватися. Коли б міг, то взагалі одягав мокрі речі і просто йшов, щоб вони висихали за формою мого тіла. Тоді навіть не витрачається час на розвішування. Але я так не роблю, бо занадто чутливий, а відчуття трохи мерзотні від цього методу», - розповів кулінар.

Клопотенко зазначив, що згодом навіть команда почала дорікати йому через неохайній вигляд.

«Одним словом, я жив багато років без маминого «ну що ти як не людина виглядаєш, йди попрасуй речі», економив час і був щасливим. Але тут подстава прийшла з неочікуваного місця. Моя власна команда сказала, що мені треба прасувати речі, бо ходити у м'ятому для такої поважної людини не окєй, і я знов став нещасним на багато-багато днів», - розповів він.

Врешті Клопотенку запропонували стробувати відпарював, який «робить процесіки легшими та швидшими».

Нагадаємо, нове шкільне меню від Клопотенка викликало шквал критики, переможець "Майстер Шеф" відповів.

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