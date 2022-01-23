Як передає Politeka.net, Євген Клопотенко є популярним шеф-кухарем і переможцем 5-го сезону кулінарного шоу "Майстер Шеф". На цей раз на своїй сторінці в Instagram Клопотенко вирішив поділитися з шанувальниками знаннями з історії України в день Соборності України.

"Прекрасний день, панове. Ласкава зима, субота, День Соборності України. Ось що ще потрібно українцю для щастя? Хіба що гарячий борщ і маленький екскурс в історію своєї держави. Особливо якщо українця турбують різні тяжкі думки. А нам з вами зіпсований настрій не потрібно. У нас є великі плани, не забувайте.

Хто національну ідентичність буде відновлювати, якщо у вас стрес? Тому зробіть глибокий вдих, маю для вас маленький меседж: знання минулого дає впевненість у майбутньому. Так що подивіться, котики, різні відео про історію України (я вам список нижче залишу). Ось прям сьогодні, замість серіалів. Я навіть читати вас нічого не змушую.

Там ви зрозумієте одну чудову і надихаючу річ: українці вміють давати ******й. Це тупо викарбувано в генетичному коді. Наша нація має долю, але та доля сформувала капець який характер, який є всередині кожного з вас. Ми вміємо, коли потрібно, об'єднуватися і красиво управляти біснуватим мозком.

Ну так сталося, що предки нам залишили смачний і ідеальний шматок землі. Але не буде ж шановний українець кидати свій будинок, якщо його сусід - вирощений заздрісний алкоголік. Так, брикається воно і буянить, але коли полізе, то отбрикаеться назад.

Ну, ви ж знаєте: жовто-блакитні наші прапори. Ми не переможні, шаблі до гори.

А ось обіцяні відео (посилання на них в моєму профілі):

1. Українські Джеймси бонди: секретні служби в боротьбі за незалежність

2. Найзагадковіший "бій під Крутами"

3. За що спалили Москву? / Історія України від імені Т. Г. Шевченка

4. Таємниці великих українців. Андрій Шептицький

5. Акт З'єднання - від Соборності до краху держави", - поділився Євген Клопотенко.

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