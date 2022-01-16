Український ресторатор і переможець одного з сезонів шоу «Майстер Шеф» Євген Клопотенко вирішив спровокувати українців на емоції, поміркувавши на тему харчування.

Як пише Politeka.net, кулінар поділився у своєму Instagram новим постом. В ньому Клопотенко розповів, що останнім часом ретельно вивчав тему сніданків, які найчастіше готують сучасні українці.

"Я ж навіть, пам'ятаєте, робив велике опитування. Моя команда назбирала для аналізу 7830 відповідей і в цілому все плюс-мінус вийшло очевидним. У топі яйця, кисломолочний сир, каші і різне пов'язане з тестом. Серед додатків - сметана і мед (тупо поставили на коліна всіх інших)", - поділився результатами шеф-кухар.

З цими результатами Клопотенко вирішив влаштувати для українців невелику перевірку, запропонувавши людям менш звичні рішення для сніданку.

"Маю для вас маленьку провокацію... Я на це все подивився і придумав вам кілька тверджень (та сама обіцяна провокація). Почитайте, плиз, і відпишіть, що вам з цього відгукується, а що ні: 1. Солоні сирники - це круто 2. Гречка ідеальна на сніданок 3. Скрамбл-це якось не по-українськи. А ось смажені яйця - норм", - звернувся до своїх читачів Клопотенко.

Українці тут же почали ділитися думками на задану тему.

Відзначимо, що раніше Клопотенко зіткнувся з хвилею критики через переведення шкільних їдалень на нове меню, розроблене ним самим і його командою.

Нагадаємо, нове шкільне меню від Клопотенка викликало шквал критики, переможець "Майстер Шеф" відповів.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко розповів українцям, що робити, якщо дітям не подобається нове меню в школах.

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко нагадав про українські традиції на Різдво.