Известная украинская певица Злата Огневич, которая недавно рассказала о мужчине, который ее преследует, показала, как работа помогает ей в этой ситуации.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Злата Огневич опубликовала яркие кадры, похваставшись стильным образом в мини и высоких сапогах. Она позировала среди множества мягких медведей.

«Конечно, жизнь моя сейчас похожа на детектив. Но! Работу никто не отменял )) Съёмки— как глоток свежего воздуха. Здесь я восстанавливаю силы, придумываю новые идеи, и даже отдыхаю. Если на работе можно отдыхать— значит это любимое дело жизни», - подписала фото певица.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Очень креативно и позитивно! Сразу хочется сказать, какая прелесть!», «Балдеж», «Злата, ты умничка!! Восхищаюсь и обожаю вас», «Барби», «Классная, будьте таковой всегда», «Какие ножки!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Злату Огневич и ее семью уже долгое время преследует мужчина, который даже похищал ее сестру и удерживал в машине.

Напомним, что Огневич боится за своих близких из-за агрессивного поклонника: "Насильно удерживал в авто...".

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