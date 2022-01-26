Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Злата Огневич опубликовала яркие кадры, похваставшись стильным образом в мини и высоких сапогах. Она позировала среди множества мягких медведей.
«Конечно, жизнь моя сейчас похожа на детектив. Но! Работу никто не отменял )) Съёмки— как глоток свежего воздуха. Здесь я восстанавливаю силы, придумываю новые идеи, и даже отдыхаю. Если на работе можно отдыхать— значит это любимое дело жизни», - подписала фото певица.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Очень креативно и позитивно! Сразу хочется сказать, какая прелесть!», «Балдеж», «Злата, ты умничка!! Восхищаюсь и обожаю вас», «Барби», «Классная, будьте таковой всегда», «Какие ножки!», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Злату Огневич и ее семью уже долгое время преследует мужчина, который даже похищал ее сестру и удерживал в машине.
Напомним, что Огневич боится за своих близких из-за агрессивного поклонника: "Насильно удерживал в авто...".
Еще Politeka писала, что семью Златы Огневич годами преследует неизвестный: "Пишет сестренке...".
Также Politeka сообщала, что Огневич рассказала, как перед Новым годом ее довел преследователь: "Я умоляла...".