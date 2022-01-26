Відома співачка Злата Огневич розповіла шанувальникам про деякого "Вадима Огневича", який роками її переслідує, не даючи спокою також її родині.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка і головна героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич поділилася в своїх Instagram-сторіс моторошною історією про переслідувача, який не дає спокою їй і її родині роками.

Зірка виклала кадри з автомобіля і повідомила, що направляється в поліцію, щоб в черговий раз написати заяву на цього переслідувача.

"Я хочу, щоб все було за законом. Я зараз їду в поліцію писати заяву. Чергове! Сподіваюся, що цього разу, коли вже минув якийсь час з моменту переслідувань, у нас все-таки щось трішечки змінилося. І ось цей розголос публічний, він мені дуже сильно допоможе. Тому що я в сказі. Я не збираюся відсиджуватися в ролі жертви, бояться жити, ходити на вулицю. Але я просто в сказі від того, що я і інші жінки в Україні, вони просто не захищені. Як то кажуть:"немає тіла, немає діла". Так не повинно бути", - розповіла Огневич у своїх сторіс.

Також співачка додала скріншот, в якому показала фейкові акаунти переслідувача, з яких він пише їй і її сестрі.

"Ось так він пише сестричці. Постійно. Ось частина акаунтів, які створює ця людина протягом багатьох років. Він себе підписує"Вадим Огневич". Природно, він у мене відразу в спам, як тільки на мене підписується", - додала Злата.

Нагадаємо, Огневич сколихнула мережу, показавши свого агресивного переслідувача: "Мені вас шкода, Злато".

Як повідомляла Politeka, Сім'я Огневич звернулася в поліцію через її переслідувача, з'ясувалася відповідь: "Ось коли вам завдадуть шкоди...".

Також Politeka писала, що "Я тебе завалю": Злата Огневич встигла зняти свого переслідувача на камеру і благала про допомогу.