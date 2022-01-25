Відома співачка Злата Огневич розповіла про переслідувача, який роками не дає спокою її родині і їй, зірка вже написала заяву в поліцію.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич розповіла в своїх Instagram-сторіс про переслідувача, який вже кілька років не залишає її в спокої. Виявилося, що співачці вдалося зняти на відео погрози цього чоловіка, і вона вже написала заяву в поліцію.

Також Злата розповіла, що ні вона, і ніхто з її сім'ї цього агресивного "фаната" не знає. Однак, був інцидент з сестрою артистки, коли переслідувач утримував її в автомобілі.

"Мій тато взагалі не знайомий з цим переслідувачем. З моєї сім'ї знайома з ним сестра, і то, коли він підставив ситуацію - представився службою таксі і приїхав за нею. Він насильно її утримував в авто і возив по місту. Але тоді моїй сестрі поліція сказала, мовляв, він же вас не чіпав, нічого не сталося, ми не може цю справу розглядати", - розповіла Огневич у сторіс.

Вона також розповіла, що побувала у відділенні поліції в Києві, написала заяву на переслідувача. Злата зізналася, що після спілкування з правоохоронцями, її настрій покращився і у неї з'явилася надія, що його покарають.

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