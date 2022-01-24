Українська співачка SLAVIA, яка була дружиною Дзідзьо (Михайла Хоми), відпочиває на Кубі і ділиться з шанувальниками подробицями про життя в країні.

Як передає Politeka.net, в Instagram SLAVIA вирішила розповісти, як бідно живуть люди на Кубі.

"Розкіш на межі з бідністю. В країні соціалізм. Середня зарплата 60$. Щоб побачити справжнє життя кубинців треба виїхати за межі туристичних міст. Аптеки пусті, як і полиці магазинів. Коли привозять товар, люди змушені стояти у кількагодинних чергах. Дефіцит всього, тільки не рому. Кава, ром, і сигари — основні продукти Куби», - розповіла співачка.

За її словами, на Кубі розраховуються євро, тому що офіційну валюту кубинці вважають «фантиками». Лише в 2008 році кубинцям дозволили вільно користуватися мобільними, а безкоштовний Інтернет з'явився на острові тільки в 2015 році. При цьому влада перевіряє, на які сайти заходять люди.

"Якщо в готельному номері ви залишили ліки, швидше за все, покоївка їх забере, розцінюючи це як подарунок", - зазначила співачка, порадивши брати з собою на Кубу солодощі, ліки, колготки і канцелярські товари, які можна подарувати місцевим жителям.

Нагадаємо, що Slavia запально станцювала в купальнику: "Тут завжди хочеться...".

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