Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Юрий Горбунов опубликовал забавный кадр, сделанный на съемках. На фото засветились Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева и жена ведущего Екатерина Осадчая.

Происходящее на фото удивило многих поклонников, поскольку Осадчая вела себя не очень скромно. Она нескромно прижалась к Потапу, продолжая смеяться. Горбунов тоже не отставал, протянув руки к стройным ножкам Поляковой. Все артисты выглядели очень возбужденными, было видно, что их что-то рассмешило. Не смогла сдержать своих эмоций также Надя Дорофеева, которая наблюдала за всей этой картиной.

«Вот такое должно быть настроение», - подписал фото телеведущий.

Отметим, что в 12 сезоне шоу новым тренером стала Оля Полякова. Также в кресла судей вернулся Потап и Святослав Вакарчук. Появилась в проекте еще и новая команда «Второго шанса» с Александрой Зарицкой и Андреем Мацолой.

Напомним, что Горбунов засветился с новым тренером «Голосу країни»: «Каждый имеет право на…».

Еще Politeka писала, что Осадчая в эффектном мини устроила мужу сеанс соблазна: "Так и живем".

Также Politeka сообщала, что Осадчая рассказала о радостном событии в жизни Потапа: "До слез".