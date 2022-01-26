Як пише Politeka.net, в Instagram Юрій Горбунов опублікував фото з меценатом Андрієм Мацолою, який очолив нову команду тренерів у шоу.

"Є навколо нас люди, які реально вміють дивувати!!! Серед таких @matsola.andriy ! Знаю його особисто багато років як успішного бізнесмена, а тут він відкрився по-новому. В цьому сезоні «Голосу країни» Андрій — народний тренер. Він не з шоу-бізнесу, але відчуває музику просто серцем, як наші глядачі. В першому ефірі ви вже могли в цьому переконатися. Його команда «Другий шанс» не лише доводить, що кожен має право на ще один шанс, а й що кожен може відкрити в собі нові сили ним скористатися!», - відзначити Горбунов.

Як відомо, команда "Другого шансу" рятуватиме тих учасників, до яких не повернулися основні судді.

голос країни 12, оля полякова, потап, надя Дорофєєва, святослав вакарчук, скрін

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Нагадаємо, що Горбунов після райського відпочинку в Таїланді вразив розчарованим видом в Києві: "Літо пройшло".

Як повідомляла Politeka, Горбунов засвітив старшого сина у дворі їх з Осадчою особняка:"Помічник іде".

Також Politeka писала, що Горбунов розчулив домашнім кадром з п'ятимісячним сином: як виглядає малюк Осадчої.