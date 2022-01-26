Як пише Politeka.net, після народження третього сина Катя Осадча не стала засиджуватися не тільки в декреті, а й вдома. Через два дні після пологів артистка приступила до зйомок, нехай і не вперше. Проте, після вона досить швидко відновила свою діяльність.

Нерідко на сцені і в гримерці Катя Осадча стикається зі своїм чоловіком, який також веде багато знаменитих шоу України і разом з дружиною бере участь в різних проектах. Більш того, пару називають однією з зразкових в українському шоу-бізнесі.

Вони не сваряться на публіці, між ними немає скандалів в мережі і немає різних ситуацій, які б поставили їх в поганому світлі. Любить пара пожартувати над один одним, показуючи в Instagram їх реальні будні. У тому числі і жарти перед зйомками. За лаштунками цього разу Осадча станцювала для Горбунова, насмішивши рухами:

"Так і живемо" - пишуть Зірки під кадрами.

Раніше ми писали, як і будь-яка інша знаменитість, Осадча стикається з необхідністю багато часу перед зйомками проводити в гримерці, де над нею «чаклують» візажисти, перукарі і стилісти. Ведуча вирішила показати цей процес на новому відео.

На прискорених кадрах можна побачити, як Осадчої роблять яскравий макіяж і об'ємну зачіску. Судячи з карток в її руках, це відбувалося перед зйомками шоу»Голос країни".

Нагадавши, Осадча блиснула новим образом за лаштунками "Голосу країни": глибокий виріз і намисто зі страз.

Як повідомляла Politeka, Осадча похвалилася сюрпризом від Горбунова на честь особливої дати.

Також Politeka писала, що Осадча в розкішній сукні-вишиванці показала молоду маму і красивого батька.