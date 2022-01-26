Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко (Потап) є хрещеним батьком сина Юрія Горбунова і Каті Осадчої - Іван. Телеведуча вирішила розповісти в сторіс Instagram, яка радісна подія сталася у кума.
"Поки ми знімаємо "Голос", у Олексій вийшла пісня про Київ. Про наше місто. І хто, як не кияни, можуть зрозуміти, наскільки глибока і крута ця пісня", - сказала Осадча.
На Ютубі також вийшло Lyric Video під композицію Олексій. Відео набрало вже 140 тисяч переглядів, а також десятки коментарів від українців:
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"Київ набагато красивіше Парижа, Берліна і т. д! Такий затишний, зелений, чистий, різний і просто рідний!", "Аж за душу взяло все прям як у мене в дитинстві і все тобі місця, тільки вид спорту боротьба!))))) ностальгія!", "До сліз.. Живу зараз в іншій країні , але як же люблю це місто !! Всією душею..", "Крутяк, мурашки були, відеоряд продуманий ідеально!цей хіт буде в історії України!".
Нагадаємо, Полякова і Дорофєєва всерйоз націлилися на перемогу в "Голос країни-12", відео
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