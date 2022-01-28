Как пишет Politeka.net, жена известного украинского телеведущего Кристина Горняк рассказала о своих диагнозах, чем вызвала неоднозначную реакцию.
Супруга Остапчука показа кадры со спортзала, отметив, что долго не могла заниматься из-за состояния здоровья.
«На самом деле я очень травмированный человек. У меня в спине перелом, в шее грыжи, в плече бурсит. Короче, куча всего, и поэтому я очень часто выпадаю со спорта и втянуться обратно очень сложно. Но если уже втягиваюсь, то я хожу на регулярной основе», - рассказала Кристина.
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Однако реакция некоторых фолловеров на признание оказалась доволльно странной.
«Тут столько желающих отправить меня в роддом, а кто-то вот себе решил, что мне уже поздно», - отметила жена Остапчука.
«Вера считает, что если тебе не 20, то тебе уже рожать поздно. Ох, Вера Верочка, что ж вы такая глупенькая и злая…», - добавила Кристина Горняк.
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