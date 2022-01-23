Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 37-летний украинский шоумен, телеведущий Владимир Остапчук, который вел популярные шоу "Маска" и "Співають всі", а также снял комедию "Любовь и блогеры", часто рассказывает поклонникам о своем дне.
На этот раз Остапчук вместе со второй женой Кристиной Горняк решили отправиться в свой особняк, который они строят в элитном поселке под Киевом.
"Мы были рядом и решили пройтись глянуть, как домик зимует, плюс начертить план летнего домика во дворе", - пояснил Владимир Остапчук.
Ведущий "Маски" и "Співають всі" отметил, что их дом будет в тихом месте и они с женой Кристиной уж очень хотят переехать.
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Затем Остапчук показал свой недостроенный особняк, в котором уже вставили окна.
Заметим, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк сейчас живут в Киеве, но часто ездят в коттеджный городок Золоче Прованс в селе Вишенки Киевской области, где строится их особняк. По словам телеведущего, они уже даже успели познакомиться с будущими соседями.
Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего шоу "Маска" Остапчука показала своих будущих соседей: "Шикарный вечер".
Напомним, что "Любовь и блогеры": Остапчук очаровал редким снимком с мамой, на которую очень похож.
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