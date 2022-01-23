Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе со второй женой Кристиной Горняк отправились в недостроенный особняк, который они строят под Киевом.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 37-летний украинский шоумен, телеведущий Владимир Остапчук, который вел популярные шоу "Маска" и "Співають всі", а также снял комедию "Любовь и блогеры", часто рассказывает поклонникам о своем дне.

На этот раз Остапчук вместе со второй женой Кристиной Горняк решили отправиться в свой особняк, который они строят в элитном поселке под Киевом.

"Мы были рядом и решили пройтись глянуть, как домик зимует, плюс начертить план летнего домика во дворе", - пояснил Владимир Остапчук.

Ведущий "Маски" и "Співають всі" отметил, что их дом будет в тихом месте и они с женой Кристиной уж очень хотят переехать.

Затем Остапчук показал свой недостроенный особняк, в котором уже вставили окна.

Заметим, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк сейчас живут в Киеве, но часто ездят в коттеджный городок Золоче Прованс в селе Вишенки Киевской области, где строится их особняк. По словам телеведущего, они уже даже успели познакомиться с будущими соседями.

Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего шоу "Маска" Остапчука показала своих будущих соседей: "Шикарный вечер".

Напомним, что "Любовь и блогеры": Остапчук очаровал редким снимком с мамой, на которую очень похож.

Также Politeka писала, что народный артист вдребезги разнес новую комедию с Ольгой Сумской и Тринчер: "Когда ответственность включится?".