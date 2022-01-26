Известный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который развелся женой и снова женился на своей новой избраннице показал, как проводит время с сыном.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук, который после развода с Еленой Войтенко женился с новой избранницей Кристиной Горняк показал, как проводит время с сыном. Звездный красавчик опубликовал в своих Instagram-сторис кадры с маленьким сыном Эваном, и показал, как проходила их недавняя встреча. Стоит отметить, что судя по этим кадрам, мальчик растет настоящей копией звездного отца.

На кадрах видно сына телеведущего, сначала он стоит в подъезде, а за тем уже на заснеженной детской площадке.

"Был у Эмилии, теперь к Эвану. Соскучился страшно", - подписал первую сторис Владимир.

На втором кадре он показал сына, который медленно ходит по бортику песочницы. "Подумай над своим поведением", - обращается отец к маленькому сыну. На это мальчик не растерялся и ответил: "Это ты подумай". Эти же слова Остапчук продублировал в подписи к сторис.

На еще одном кадре телеведущий ходит по детской площадке и зовет сына Эвана, но того нигде не видно. В какой-то момент Владимир находит сына с еще одним ребенком под горкой, они как будто спрятались там.

Напомним, Ведущий "Маски" Остапчук с женой хвастнули недостроенным особняком под Киевом: "Домик зимует...".

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