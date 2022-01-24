Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 37-летний украинский шоумен, телеведущий и актер Владимир Остапчук, который вел популярные шоу "Маска" и "Співають всі", похвастался своим достижением.

Как известно, недавно на экраны вышла комедия "Любовь и блогеры", которую спродюсировал Владимир Остапчук.

«В кино в итоге все решают зрители. Немного цифр. За первые выходные проката @bloggers_cinema собрал 7 725 541 грн и почти 64 тысячи зрителей. Спасибо огромное всем тем, кто поверил в наше первое детище», - написал он, а также поделился кадрами со съемок., на одном из котрій запечатлена также актриса Анна Тринчер.

«Гордимся!», - отреагировала на пост супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк.

«Вау», «Молодцы», «Умнички», «Поздравляю! Это победа!», «Хорошо идем», «Вы огромные молодцы👏поздравляю. Вова вы генератор идей, креативный человек 🔥. Мы вами гордимся», - пишут пользователи Сети.

Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего шоу "Маска" Остапчука показала своих будущих соседей: "Шикарный вечер".

Напомним, что Остапчук очаровал редким снимком с мамой, на которую очень похож.

Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук с женой хвастнули недостроенным особняком под Киевом: "Домик зимует..."