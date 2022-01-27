Ресторатор и судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво не остался в стороне, узнав о трагедии на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате которой погибли пять человек и еще пятро получили ранения.

50-летний шеф-повар обратился к украинцам с призывом сдать кровь для раненых в стрельбе. Хименес-Браво сделал соответствующий пост у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Друзья, кто не в курсе, сегодня утром в Днепре на территории Южмаш завода произошла трагедия — военнослужащий Нацгвардии расстрелял насмерть 4 сослуживцев и 1 гражданскую девушку и сбежал... Есть трое тяжелораненых — 2 парня и девушка, также сослуживцы, которых ранили в несколько мест сразу, но самое худшее — в живот. Сейчас они потеряли много крови, мой призыв простой — если вы сейчас в Днепре, и у вас есть возможность сдать кровь — сделайте это 🙏🙏", - говорится в обращении судьи "МастерШеф".

Хименес-Браво добавил, что двое раненых находятся в больнице Мечникова, а третий - парень, которого также ранили в живот — в больнице №16.

Украинцы поблагодарили Эктора за внимание и заботу:

"🔥Спасибо большое"

"Эктор, вы самый лучший и добрый человек 👏"

"Поймали «этого». Ужас…"

"Чтобы сдать кровь для них, нужны полные данные. Иначе кровь, просто идёт на направленную больницу"

"Я из Днепра, но к сожалению моя кровь не подойдёт😢"

Напомним, ранним утром в четверг, 27 января, военнослужащий Нацгвардии 20-летний солдат-срочник Артем Рябчук открыл стрельбу из автомата Калашникова по своим сослуживцам. Произошло это на заводе "Южмаш", территория которого охраняется НГУ. Подозреваемый с оружием скрылся с места трагедии и пытался покинуть область на попутках. Через некоторое время его удалось задержать.

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