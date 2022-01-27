Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - украинский и канадский ресторатор колумбийского происхождения. Звезда также судит проект "Мастер Шеф" и ведет страничку в социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Эктор решил показать, за что любит Украину.
"Когда меня люди спрашивают, почему я люблю Украину...", - написал звезда.
"И потом люди спрашивают меня, почему я люблю Украину. Ну как не любить Украину - смотрите, как краасиво, сегодня опера", - сказал Эктор и показал зал Национальной оперы Украины в Киеве.
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Также звезда признался, что ждет своих друзей. Как оказалось, Хименес-Браво дружит с Гришей Решетником и его женой Кристиной.
"Я жду моих друзей - Гришу Решетника и Кристину", - сказал звезда.
После этого звезда решил устроить опрос среди украинцев.
"Кто так же любит оперу как я?", - задал вопрос судья "Мастер Шеф".
Напомним, Эктор Хименес-Браво из «Мастер Шеф» неожиданно засветился в украинском костюме
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