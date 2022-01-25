Как передает Politeka.net, оргкомитет Национального отбора Евровидения дисквалифицировал певца LAUD (Владислав Каращук). Об этом говорится на странице проекта в Инстаграм.

Причиной назвали то, что песня с которой певец пришел на Нацотбор была обнародована в 2018 году.

«Оргкомитет Национального отбора Евровидения принял решение о прекращении участия LAUD в отборе, поскольку было обнаружено, что заявленная им для участия песня Head Under Water была обнародована в 2018 году, что прямо нарушает правила», - говорится в сообщении официального вещателя.

Участие в финале Нацотбора вместо LAUD примет Barleben с песней Hear My Words.

Дисквалификация LAUD возмутила украинцев. Многих удивило, почему этот факт не проверили ранее.

«Это капец. такой талантливый парень… ну как без него», «Мне интересно, почему эта информация не была проверена до того, как объявлять участников? Чтобы в очередной раз хайпануть?», «Что за трэш? Каким местом они заявки проверяют? Вот так организация!», «Так вообще крутых не останется», «Шопопало... Зачем каждый год брать участников, которые не соответствуют правилам?!?! Ради пиара??? Ничего кроме недоумения и отторжения это не вызывает», - пишут в Сети.

Сам LAUD утверждает, что единственный официальный релиз песни состоялся в декабре 2021 года на его втором сольном альбоме «DUAL».

"Я обращаюсь к Оргкомитету Нацотбора @suspilne.eurovision с призывом принять решение, отвечающее духу и ценностям международного конкурса. Дисквалификация явного лидера отбора требует как минимум консультации с EBU и получения их комментария/рекомендации, учитывая предыдущий опыт", - добавил певец.

Отметим, LAUD участвовал в Нацотборе уже третий раз. Добавим также, в 2016 году он в команде Ивана Дорна дошел до суперфинала "Голоса страны", где занял второе место.

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