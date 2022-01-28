Анна Богдан, которая победила на шоу "Холостяк", показала фото с главным героем проекта Михаилом Заливако, и поделилась откровением.

Как сообщает Politeka.net, известная блогерша Анна Богдан, которая стала избранницей Михаила Заливако на шоу "Холостяк", приоткрыла завесу их отношений в Instagram.

После завершения проекта Михаил Заливако и Анна Богдан сумели сохранить свои чувства. Они живут вместе и скоро отпразднуют первую годовщину. Пара активно делится подробностями своей жизни в соцсети и периодически отвечает на вопросы фолловеров.

«Все хорошо. Ругаемся по мелочам, как и все пары. Н а в целом все гуд», - рассказала избранница «Холостяка».

Отметим, ранее возлюбленные рассказывали, что у них есть важное правило: не выходить из комнаты, пока не решат вопрос. Уже в комнате можно делать все: "Можно кричать, прыгать на потолке и стоять на руках, но нельзя не решить проблему".

При этом, мириться после ссор первым подходит обычно Михаил. По словам Анны Богдан, в их паре он более гибкий.

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