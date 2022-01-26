Как передает Politeka.net, Анна Богдан является победительницей 11-го сезона проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Почти год они в отношениях, путешествуют вместе по разным странам и живут вместе.

На этот раз Анна Богдан решила рассказать, где бы она хотела провести свадебное путешествие. Её мечтой для романтического проведения времени является известный далекий остров.

"Удивительный Маврикий", — ответила на вопрос Анна Богдан.

Как известно, победительница "Холостяка" уже была замужем, её избранником был бывший руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан, о котором она рассказывала на шоу. Однако, их брак прослужил меньше двух лет.

Напомним, недавно Михаил Заливако поделился проблемой. Как известно, "Холостяк" активно занимается спортом и проводит множество времени в зале. Не смотря на это, у него защемило нерв в шее, из-за чего ему тяжело было ходить.

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