Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала известной блогеркой после победы на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Теперь за ней следят сотни тысяч фанатов, где она делится с фанатами многим интересным.
На новых сторис Анна решила ответить на вопросы фанатов.
"Часто ругаетесь?", - спросил фанат.
"Так заканчиваются семейные драки", - написала блогерка.
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Также звезда добавила фото, на котором Михаил стоял в шортах и футболке. Последняя была разорвана.
"Собрали тревожный чемодан? Ваше отношения ко всему, что творится", - спросил второй фанат.
"Нет, верю что все будет хорошо. Безумно люблю свою страну и хочется жить мирно", - написала Анна.
Также звезда добавила фото, где с Михаилом стоит возле памятника "Родина-Мать" в Киеве. Пара улыбалась, сделав селфи.
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