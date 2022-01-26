Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала известной блогеркой после победы на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Теперь за ней следят сотни тысяч фанатов, где она делится с фанатами многим интересным.

На новых сторис Анна решила ответить на вопросы фанатов.

"Часто ругаетесь?", - спросил фанат.

"Так заканчиваются семейные драки", - написала блогерка.

Также звезда добавила фото, на котором Михаил стоял в шортах и футболке. Последняя была разорвана.

"Собрали тревожный чемодан? Ваше отношения ко всему, что творится", - спросил второй фанат.

"Нет, верю что все будет хорошо. Безумно люблю свою страну и хочется жить мирно", - написала Анна.

Также звезда добавила фото, где с Михаилом стоит возле памятника "Родина-Мать" в Киеве. Пара улыбалась, сделав селфи.

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