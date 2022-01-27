Как пишет Politeka.net, Анна Богдан победила на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. После проекта пара начала строить отношения и сейчас живет вместе. Михаил, как и Анна, обрели большую популярность в Инстаграм, где теперь ведут активно блог и показывают свою жизнь.
На новых сторис Заливако подшутил над своей возлюбленной Богдан. Звезда показал прическу свое избранницы, которая сидела на диване. У Анны были распущены волосы и лежали сверху на спинке.
"Решили открыть свой салон причесок. Думаем над названием "Светлана" или "У Алисы".Что думаете?", - спросил Михаил, подшучивая над Анной и добавил картинку ананаса.
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После этого Заливако показался в футболке и шортах. Михаил стоял возле необычной статуи лица женщины.
"Пиу-пиу", - написал в сторис Инстаграм звезда.
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