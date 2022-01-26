В сети опубликовали архивное фото звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец, которая сыграла главную роль в новой комедии "Большая прогулка", и показали, как звезда выглядела в молодости.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице телепрограммы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали два фото звезды студии "Квартал 95" 45-летней Елены Кравец. На первой фотографии показали, как звезда выглядела в молодости, а на второй ее теперь.

"Звезда комедии "Большая прогулка" Елена Кравец в юности и сейчас 😏 ", - написали на странице.

Поклонники прокомментировали фото, сравнив Кравец со звездой сериала "Папик" Дарьей Петрожицкой.

"Какая она красивая всегда ❤️ ", " Ну вообще-то она сейчас, именно "сейчас", совсем иначе выглядит,так что фото(2) - неуместно", "Сейчас, лучше. Молодец, умничка", "На фото 2 похожа на Дарью Петрожицкую"," Хороша и тогда и теперь!🤗", - написали поклонники.

Заметим, что Елена Кравец сыграла главную роль в комедии "Большая прогулка", премьера которой состоится 24 февраля 2022 года.

В фильме снялись Сердючка с "мамой", а также другие звезды студии "Квартал 95" Юрий Ткач, Ирина Гатун, певец Позитив и другие звезды. По сюжету, семьи Ткача и Кравец устроили ссору за место на отдыхе у озера.

Ранее Politeka сообщала, что Кравец из "Квартал 95 " поделилась откровением о детстве: "Родители мои хотели, чтобы я...".

Напомним, что 18-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" показала, как выглядит в обычной жизни:"Лук домашний".

Также Politeka писала, что нескромные кадры с Кравец из "Квартал 95" слили в Сеть: "Непубликуемое".