Как передает Politeka.net, недавно известный украинский актер Артур Логай одержал победу на проекте "Танці з зірками". Как известно, сейчас он женат на своей коллеге по сериалу "Киев днем и ночью". На своей странице в Инстаграм актер рассказал о важном для себя событии. Они с женой Евгенией Павленко празднуют годовщину 5 лет отношений. Стоит отметить, что у супругов также есть сын - Лев, которому скоро будет 3 года.

"Терпит меня, не иначе. Хватит работать...И у тебя с головы антенна в виде телефона", — сделал замечание и заметил Артур Логай.

"5 лет вместе", — отметила жена актера Евгения Павленко.

Напомним, что у Артура Логая также есть внебрачный сын по имени Герман. С его мамой они познакомились на съемках проекта Х-Фактор, в котором он участвовал как вокалист. После того, как он вылетел с шоу, у них закрутился роман. Сыновья Логая знакомы друг с другом и проводят время вместе.

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