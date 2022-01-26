Как пишет Politeka.net, на странице «Квартала» в Инстаграм появился трейлер нового сериала «Дом Бобринских», премьера которого состоится на канале «1+1» 31 января.

«Это комедия с элементами фэнтези с множеством приключений, иронии и любви. Прекрасная история о семейных ценностях, связях поколений и отношениях между мужчиной и женщиной, которая никого не оставит равнодушным!», - говорится в анонсе сериала.

В главных ролях сериала снялись Артур Логай, Ольга Атанасова и Станислав Боклан. В коротком трейлере можно увидеть их персонажей.

Впрочем, некоторые украинцы заранее раскритиковали сериал. Он показался им плагиатом на российский проект «Гусар», в котором снимался юморист Гарик Харламов.

«Я конечно люблю квартал но заниматься плагиатом это уже не очень хорошо», «Гусар по украински?», «Да это ж Гусар, один в один», «А вы в своём репертуаре Папик Брати Свати Родичі надоело о семье смотреть. Снимите какой-то триллер», «Пародия на Гусара», «Очередной слямзенный тупизм», - пишут люди.

Напомним, Женька из "Сватов" дала исчерпывающий ответ, будет ли восьмой сезон.

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