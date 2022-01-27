В ноябре прошлого года в Сети раструбили, что в доме известной певицы Марины Хлебниковой произошло возгорание, пишет Politeka.net.
Официальные источники сообщили - огонь охватил 10 кв. м комнаты, в которой находилась артистка. Марину Хлебникову госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом, и выписали лишь 11 января 2022-го. Звезда сама рассказала в своем Инстаграм, что отправляется домой, пообещав выполнять все предписания врача.
История с пожаром обросла слухами. Так, в Сети распространили информацию, что певица сильно обгорела, а ожоги на ее теле были слишком серьезными, хотя сама Марина Хлебникова позже это опровергла.
Кроме того, появились слухи - возгорание произошло из-за курения в постели, однако на самом деле в комнате звезды загорелась елка.
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27 января этого года издание Известия опубликовало видео с Мариной Хлебниковой, на котором она удивила внешностью без следов ожогов. Но утверждается, что в результате ожогов звезда стала прихрамывать, а также - она перенесла операцию по восстановлению кожи.
Примечательно, кадры были сняты незаконно. Об этом артистка сообщила в стори своего Инстаграм.
"Абсолютно бесчеловечно прийти и прикинуться работником "Жилищника" под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой", - написала звезда, отметив, что вопросом уже занимаются ее юристы.
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