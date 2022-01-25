Артистка Ольга Полякова, которая недавно появилась на вечеринке со старшей дочерью, решила показать новый образ.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова решила показать кадры из недавнего мероприятия, на котором блистала в красном блестящем мини. Не секрет, что исполнительница предпочитает появляться на публике исключительно в трендовых образах и всегда выбирает только наряды с вырезами, блестками или внушительными декольте.

Два дня назад стартовал очередной сезон вокального шоу Голос країни, в котором также примет участие и Оля Полякова. Завадюк также рассказал, что на шоу Полякова раскрылась с новой стороны.

В одном из эфиров она появится в эффектном алом платье с блестками и ярким макияжем. Певица предложила выбрать лучший кадр: «Какое фото круче? 12345??? @goloskrainy_official».

В сети обсудили: «2 🔥 эта улыбочка😏; 🔥Статуэтка!!!Нереальная красотка!!!; ну какая звезда, 2🔥; такие ноги «отрезать» нельзся!❤️; 🔥Отлично и симпатично👏👏; Все идеальные , ведь на них Оля❤; Какая красивая Оля 👍😊; То, где вы не в красном; Ну Оля, ты такая породистая женщина, лучшего слова не подберешь; Круче оригинал😍😂😂».

До этого дочь Поляковой опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Полякова засветилась со своей старшей дочкой - Машей на презентации "Голосу країни".

Артистка в необычном комбинезоне в полоску, а Маша Полякова вышла в свет в шикарном красном латексном костюме, который дополнила черной блузкой и галстуком.

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