Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram эпатажная украинская исполнительница Ольга Полякова, которая вместе с Потапом, Надей Дорофеевой и Святославом Вакарчуком стала тренером 12 сезона шоу "Голос країни", решила поздравить известную певицу Тину Кароль с Днем рождения.
Так, на видео были Потап, Надя Дорофеева, сама Полякова и ведущие "Голосу країни" Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Они пели известную песню "Happy Birthday" Тине Кароль, которой 25 января исполнилось 37 лет.
"Тиночка, мы тебя любим. Поздравляем с Днем рождения! Будь счастлива!",- пожелала Оля Полякова Тине Кароль.
Напомним, что некоторое время назад между Поляковой и Кароль был серьезный конфликт. "Королева ночи" на одном из выпусков шоу "Маска" имела неосторожность назвать Тину "известной плакальщицой на похоронах" и это вышло в эфир. Кароль эта фраза очень обидела и она не стала молчать, через несколько дней после выпуска "Маска" она выпустила знаменитый трек "Скандал". Полякова назвала это пиаром. Сейчас страсти между певицами утихли.
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
"Девять часов лежал на тротуаре": вскрылись трагические обстоятельства гибели известного фотографа
Дочь Анджелины Джоли в дырявых штанах сразила наповал рядом с исхудавшей мамой: кадры с прогулки
Ушел из жизни актер культовых фильмов, которые любят во всем мире: "Встретимся на той стороне"
Семья Огневич обратилась в полицию из-за ее преследователя, выяснился ответ: "Вот когда вам нанесут урон..."
Ранее Politeka сообщала, что продюсеру "Голосу країни" высказали, что думают о новом сезоне с Вакарчуком и Поляковой: "Тошнит уже...".
Напомним, что Горбунов, мечтающий о дочери, растрогал домашним фото с младшим сыном: "Неподдельные эмоции".
Также Politeka писала, что Тина Кароль в вечернем платье влепила "пощечину" известному ведущему: "Не связывайся с ней".