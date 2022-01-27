Известная украинская певица Ольга Полякова, которая стала тренером в новом сезоне шоу "Голос країни", поздравила с Днем рождения Тину Кароль, с которой у нее был конфликт.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram эпатажная украинская исполнительница Ольга Полякова, которая вместе с Потапом, Надей Дорофеевой и Святославом Вакарчуком стала тренером 12 сезона шоу "Голос країни", решила поздравить известную певицу Тину Кароль с Днем рождения.

Так, на видео были Потап, Надя Дорофеева, сама Полякова и ведущие "Голосу країни" Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Они пели известную песню "Happy Birthday" Тине Кароль, которой 25 января исполнилось 37 лет.

"Тиночка, мы тебя любим. Поздравляем с Днем рождения! Будь счастлива!",- пожелала Оля Полякова Тине Кароль.

Напомним, что некоторое время назад между Поляковой и Кароль был серьезный конфликт. "Королева ночи" на одном из выпусков шоу "Маска" имела неосторожность назвать Тину "известной плакальщицой на похоронах" и это вышло в эфир. Кароль эта фраза очень обидела и она не стала молчать, через несколько дней после выпуска "Маска" она выпустила знаменитый трек "Скандал". Полякова назвала это пиаром. Сейчас страсти между певицами утихли.

Ранее Politeka сообщала, что продюсеру "Голосу країни" высказали, что думают о новом сезоне с Вакарчуком и Поляковой: "Тошнит уже...".

Напомним, что Горбунов, мечтающий о дочери, растрогал домашним фото с младшим сыном: "Неподдельные эмоции".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в вечернем платье влепила "пощечину" известному ведущему: "Не связывайся с ней".