Как сообщает Politeka.net, на странице студии "Квартал 95" в соцсети Instagram опубликовали кадр со съемок нового комедийного сериала, в котором сыграли победитель "Танців з зірками" Артур Логай и звезда "Папика" Народный артист Станислав Боклан. Надо сказать, что образы у актеров весьма необычные – в стиле прошлой эпохи, хотя, судя по сюжету в самый раз.
"@logai.arthur и @boklanstas напоминают, что уже в следующий понедельник в 21:45 на 1+1 состоится премьера нового комедийного сериала "Дом Бобринских"! По сюжету во время проведения спиритического сеанса Александр Бобринский случайно переносит с 1890 своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского. Теперь наследный дворянин живет в обычной современной семье. С одной стороны, создает трудности своим родственникам, но в то же время помогает решить многие проблемы способами своей эпохи. Заинтересовались? Итак, не упустите!", - говорится в подписи к фотографии.
Напомним, Победитель "Танців з зірками" Логай показал красотку-жену, с которой уже пять лет: "Терпит меня, не иначе...".
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Как сообщала Politeka, Грядет скандал вокруг нового сериала "Квартал 95" с Логаем в главной роли: "Да это же "Гусар", один в один".
Также Politeka писала, что Траурное фото звезды "Папика" и "Крепостной" Боклана вызвало панику: что произошло.