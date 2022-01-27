Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - український та Канадський ресторатор колумбійського походження. Зірка також судить проект "Майстер Шеф" і веде сторінку в соціальних мережах, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Ектор вирішив показати, за що любить Україну.
"Коли мене люди запитують, чому я люблю Україну...",- написав зірка.
"І потім люди запитують мене, чому я люблю Україну. Ну як не любити Україну-дивіться, як краасиво, сьогодні опера", - сказав Ектор і показав зал Національної опери України в Києві.
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Також зірка зізнався, що чекає своїх друзів. Як виявилося, Хіменес-Браво дружить з Гришею Решетником і його дружиною Христиною.
"Я чекаю моїх друзів - Гришу Решетника і Христину",- сказав зірка.
Після цього зірка вирішив влаштувати опитування серед українців.
"Хто так само любить оперу як я?",- поставив запитання суддя "Майстер Шеф".
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