Ресторатор і суддя "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво не залишився осторонь, дізнавшись про трагедію на заводі "Південмаш" в Дніпрі, в результаті якої загинули п'ятеро людей і ще п'ятеро отримали поранення.

50-річний шеф-кухар звернувся до українців із закликом здати кров для поранених у стрільбі. Хіменес-Браво зробив відповідний пост у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Друзі, хто не в курсі, сьогодні вранці в Дніпрі на території Південмаш заводу сталася трагедія-військовослужбовець Нацгвардії розстріляв на смерть 4 товаришів по службі і 1 цивільну дівчину і втік... Є троє тяжкопоранених - 2 хлопця і дівчина, також товариші по службі, яких поранили в кілька місць відразу, але найгірше — в живіт. Зараз вони втратили багато крові, мій заклик простий — якщо ви зараз в Дніпрі, і у вас є можливість здати кров — зробіть це🙏 🙏", - йдеться у зверненні судді "МастерШеф".

Хіменес-Браво додав, що двоє поранених знаходяться в лікарні Мечникова, а третій - хлопець, якого також поранили в живіт — в лікарні №16.