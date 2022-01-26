Як пише Politeka.net, в Instagram Ектор Хіменес-Браво поділився атмосферним фото.

"Якість, за яку не соромно. Свій хліб, сир, вино, пиво, кава, в'ялене м'ясо, риба, ковбаси, цукерки, випічка, шоколад... завжди смачніше. Я виріс на домашній здоровій їжі, приготовленій власноруч, і дуже пишаюся, що не став заручником фастфуду", - поділився Хіменес-Браво.

За його словами, під час роботи в Канаді він завжди використовував крафтові продукти, яких там дуже багато.

"Говорячи про українських крафтових виробників - дуже радує, що вони приєднуються до міжнародного руху Slow food, який підтримує розвиток локальних фермерів. Це відкриває нашим виробникам шлях на зарубіжні фестивалі, а також ще більше популяризує крафт", - зазначив він.

У коментарях йому залишили масу теплих слів.

"Крута вишиванка!", "Ось це козак", "Так ви батюшка український гетьман. Вам підходить", - пишуть люди.

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