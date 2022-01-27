Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые несколько лет живут в США, нарушают условия контрактов на круглую сумму - в Сети обсудили ситуацию.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл уже несколько лет живут в США, сложив с себя королевские полномочия, сообщает Politeka.net. В другой стране пара не сидела без работы, заключив многомиллионные контракты. Однако, как стало известно, Меган Маркл и принц Гарри не спешат выполнять условия некоторых из них.

Так, супруги обязались на аудиосервисе "Spotify" регулярно выпускать подкаст. За это им уже были выплачено более 24 млн долларов. Пока вышел лишь один рождественский выпуск.

Похожая ситуация – с контрактом с Netflix - звезды планировали выпустить мультфильм «Жемчужина». Старшим продюсером должна быть Меган Маркл, но спустя год работа так и не началась.

Публикация в Сети с этой новостью собрала сотни лайков и много комментариев:

"Нужно сразу заработать эти деньги!!! А не наперед платить", "Это означает только одно - деньги потрачены, работать как простые смертные не хотят, а, так как денег уже нет, то и отрабатывать уже нечего(((((", "Я думаю, что они скоро с позором в ВБ вернутся", "Аферисты 😂😂 привыкли только трепом зарабатывать, а работать не царское дело".

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