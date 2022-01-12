Принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи переехал в США полтора года назад, сообщает Politeka.net. Пара поселилась в роскошном доме, и за время пребывания там у них родилась дочь Лилибет.
Однако в Сети появилась информация, что семья планирует вернуться на Родину принца. Информацию распространил королевский эксперт Нил Шон, ссылаясь на собственный источник, сообщает Marieclaire.
Причины возможного переезда неизвестны, но некоторые считают, что супругам просто не хватает деталей прежней королевской жизни, и отчасти поэтому они планируют инвестировать в недвижимость.
Сейчас принц Гарри и Меган Маркл подыскивают дом на рынке вторичной недвижимости. А новое жилье должно быть не так уж далеко от Лондона.
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Источники рассказали, что герцоги Сассекские собираются продавать свой дом в Калифорнии и уже ищут покупателей. По мнению инсайдеров, принц Гарри соскучился по Родине, по тому, чему наслаждался живя в Британии, но при этом он не хочет жить под знаменем королевской семьи. Наоборот супруги хотят отстаивать интересы своей "фирмы".
Отметим, другие эксперты не верят в возвращение семейства в Британию, ведь у Гарри много проектов в США, да и отношения с королевской семьей у него натянутые.
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