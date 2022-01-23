Как сообщает Politeka.net, жену британского принца Уильяма Кейт Миддлтон уличили в копировании стиля Меган Маркл, которая является женой принца Гарри. В сети бурно обсуждают новые публичные выходы королевской четы, во время которых Кейт продемонстрировала образы, похожие на которые ранее видели на Меган Маркл.

Так, например, во время посещения общественной больницы в Ланкашире Кейт надела бежевый лук. Он состоял из юбки и водолазки, сверху она накинула бежевое пальто классического кроя, а дополнила образ сапогами в тон к наряду. В сети отметили, что подобный классический стиль чаще выбирает Меган, а вот Кейт больше любит платья-пальто.

кейт миддлтон, скрин

Как сообщает издание OK Magazine, одна из пользователей соцсети Twitter отметила, что одна герцогиня просто копирует стиль другой. "Она все пальто Меган Маркл скупила? Больше нет никаких платьев-пальто?", – написала девушка.

К слову, в сети обсуждают еще один образ во время публичного выхода Миддлтон. Недавно герцогиня Кембриджская посетила лондонский Музей, куда пришла в синем кашемировом пальто. Подобный наряд несколько лет назад продемонстрировала герцогиня Сассекская Меган Маркл.

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меган маркл

Напомним, Принц Гарри и Меган Маркл не хотят оставаться в США: "Подыскивают дом в...".

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон озадачила видом на новых фото в честь 40-летия: "Вообще на себя не похожа".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям побаловали детей на Рождество: что дарят в королевской семье.