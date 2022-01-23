Как сообщает Politeka.net, жену британского принца Уильяма Кейт Миддлтон уличили в копировании стиля Меган Маркл, которая является женой принца Гарри. В сети бурно обсуждают новые публичные выходы королевской четы, во время которых Кейт продемонстрировала образы, похожие на которые ранее видели на Меган Маркл.

Так, например, во время посещения общественной больницы в Ланкашире Кейт надела бежевый лук. Он состоял из юбки и водолазки, сверху она накинула бежевое пальто классического кроя, а дополнила образ сапогами в тон к наряду. В сети отметили, что подобный классический стиль чаще выбирает Меган, а вот Кейт больше любит платья-пальто.

Как сообщает издание OK Magazine, одна из пользователей соцсети Twitter отметила, что одна герцогиня просто копирует стиль другой. "Она все пальто Меган Маркл скупила? Больше нет никаких платьев-пальто?", – написала девушка.

К слову, в сети обсуждают еще один образ во время публичного выхода Миддлтон. Недавно герцогиня Кембриджская посетила лондонский Музей, куда пришла в синем кашемировом пальто. Подобный наряд несколько лет назад продемонстрировала герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Напомним, Принц Гарри и Меган Маркл не хотят оставаться в США: "Подыскивают дом в...".

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон озадачила видом на новых фото в честь 40-летия: "Вообще на себя не похожа".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям побаловали детей на Рождество: что дарят в королевской семье.