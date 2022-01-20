Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ольга Мартиновська поділилася кадрами зі спортзалу. Вона привітала шанувальників зі святами і зізналася, що цього року відмовилася від купання через погане самопочуття. Однак це не завадило зірці «Майстер Шеф» піти на тренування. Як відомо, Мартиновська регулярно тренується, щоб підтримувати себе у відмінній формі. Це допомагає їй виглядати чудово, що вона і продемонструвала в сторіс.

«До речі, всіх зі святом Водохреща. Там за вікном, дивлюся, люди купаються. А я в цьому році пасую, тому що не дуже добре себе почуваю. Але, купаюся у власному соку, так би мовити. В поту», - пожартувала Мартиновська.

Як відомо, Ольга Мартиновська була переможницею "Майстер Шеф", після чого її запросили стати суддею шоу.

Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська

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