Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ольга Мартиновська поділилася кадрами зі спортзалу. Вона привітала шанувальників зі святами і зізналася, що цього року відмовилася від купання через погане самопочуття. Однак це не завадило зірці «Майстер Шеф» піти на тренування. Як відомо, Мартиновська регулярно тренується, щоб підтримувати себе у відмінній формі. Це допомагає їй виглядати чудово, що вона і продемонструвала в сторіс.

«До речі, всіх зі святом Водохреща. Там за вікном, дивлюся, люди купаються. А я в цьому році пасую, тому що не дуже добре себе почуваю. Але, купаюся у власному соку, так би мовити. В поту», - пожартувала Мартиновська.

Як відомо, Ольга Мартиновська була переможницею "Майстер Шеф", після чого її запросили стати суддею шоу.

Нагадаємо, що Ольга Мартиновська розговорилася про знайомства з чоловіками: "по секрету...".

Як повідомляла Politeka, Мартиновська сильно змінила про себе думку шанувальників "Майстер Шеф": "в якості...".

Також Politeka писала, що Мартиновська з донькою публічно звернулася до відомого красеня: "Щаслива бути...".