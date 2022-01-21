Суддя популярного телепроекту "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська вирішила змінити зачіску, вразивши новим стильним образом - як тепер вона виглядає.

Ольга Мартиновська на "Майстер Шеф" дотримується більш європейського стилю, проте приміряючи вбрання українських брендів, передає Politeka.net.

У звичайному житті зірка носить елегантні, комфортні і по-паризькому невимушені речі.

Стилісти проєкту намагалися підбирати образи, які ідеально підходили б Ользі Мартиновській. Стверджується, що кухар навіть вирішила викупити деякий одяг і залишити собі.

Свій стриманий стиль зірка намагається "розбавити" яскравими аксесуарами, або, наприклад, кедами.

Зачіска у зірки різна, відмінно виглядають локони укладені хвилями.

У нових сторіс суддя "Майстер Шеф" вирішила освіжити образ, і підстригтися - тепер у Ольги Мартиновської каре.

"Ну, а коли, якщо не зараз?",- поцікавилася вона, сидячи на кріслі у стиліста.

Також кухар показала результат роботи, зробивши селфі, направивши телефон на дзеркало.

"Hello", - написала Ольга Мартиновська, мабуть, радіючи ідеальному підсумку роботи майстра.

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