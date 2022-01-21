Ольга Мартиновська на "Майстер Шеф" дотримується більш європейського стилю, проте приміряючи вбрання українських брендів, передає Politeka.net.
У звичайному житті зірка носить елегантні, комфортні і по-паризькому невимушені речі.
Стилісти проєкту намагалися підбирати образи, які ідеально підходили б Ользі Мартиновській. Стверджується, що кухар навіть вирішила викупити деякий одяг і залишити собі.
Свій стриманий стиль зірка намагається "розбавити" яскравими аксесуарами, або, наприклад, кедами.
Зачіска у зірки різна, відмінно виглядають локони укладені хвилями.
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У нових сторіс суддя "Майстер Шеф" вирішила освіжити образ, і підстригтися - тепер у Ольги Мартиновської каре.
"Ну, а коли, якщо не зараз?",- поцікавилася вона, сидячи на кріслі у стиліста.
Також кухар показала результат роботи, зробивши селфі, направивши телефон на дзеркало.
"Hello", - написала Ольга Мартиновська, мабуть, радіючи ідеальному підсумку роботи майстра.
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