Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 51-летняя Ирина Билык засветилась в теплом костюме голубого оттенка. Певица была с макияжем и выглядела как куколка.
«Скажите, что я не одна такая. Есть мнение, что красиво выглядеть нужно всегда. И даже дома…Я полностью согласна с этим, ведь так приятно совмещать красоту и комфорт, при этом получать комплименты даже дома. Но качественные изделия не всегда легко найти!», - отметила Ирина Билык, похваставшись своим теплым домашним костюмом.
По словам певицы, такой костюмчик способен порадовать любую девушку и будет просто незаменимым зимой.
В комментариях известной певице оставили массу приятных слов.
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«Ирина, вы очень красивая женщина», «Красотка», «Такая ты одна», «Ирочка, очень красиво и элегантно, и я согласна с мнением, что дома тоже нужно выглядеть красиво», «Ирочка, Вы самая лучшая», «Какая хорошенькая! Ирочка, вам очень идёт этот цвет!», - пишут люди.
Напомним, что Билык призналась, что делала со своим лицом: "Коллеги надо мной издевались".
Как сообщала Politeka, Билык приснился пророческий сон о трагедии со Скрябиным: "Я рыдала, как за братом".
Также Politeka писала, как Ирина Билык выглядела до пластики: фото.