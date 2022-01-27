Украинская певица Ирина Билык, которая недавно призналась в том, что делала себе подтяжку и пластику носа, покрасовалась дома в эффектном домашнем костюме.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 51-летняя Ирина Билык засветилась в теплом костюме голубого оттенка. Певица была с макияжем и выглядела как куколка.

«Скажите, что я не одна такая. Есть мнение, что красиво выглядеть нужно всегда. И даже дома…Я полностью согласна с этим, ведь так приятно совмещать красоту и комфорт, при этом получать комплименты даже дома. Но качественные изделия не всегда легко найти!», - отметила Ирина Билык, похваставшись своим теплым домашним костюмом.

По словам певицы, такой костюмчик способен порадовать любую девушку и будет просто незаменимым зимой.

В комментариях известной певице оставили массу приятных слов.

«Ирина, вы очень красивая женщина», «Красотка», «Такая ты одна», «Ирочка, очень красиво и элегантно, и я согласна с мнением, что дома тоже нужно выглядеть красиво», «Ирочка, Вы самая лучшая», «Какая хорошенькая! Ирочка, вам очень идёт этот цвет!», - пишут люди.

Напомним, что Билык призналась, что делала со своим лицом: "Коллеги надо мной издевались".

Как сообщала Politeka, Билык приснился пророческий сон о трагедии со Скрябиным: "Я рыдала, как за братом".

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