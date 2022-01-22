Співачка Ірина Білик показала, як виглядала до виправлення "молящих" очей, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Ірина Білик нещодавно зізналася, що робила кілька пластичних операцій. В інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній співачка розповіла, що виправила свої "благаючі очі", а також ніс і зробила підтяжку обличчя. На нових сторіс в Instagram Білик показала, як виглядала до операцій.

На фото Ірина була з короткою стрижкою, присівши біля поручнів. На знімку можна помітити ті самі "благаючі очі", які один з президентів України назвав"сумними".

"Поговоримо?",- запропонувала Ірина задавати питання фанатам в сторіс.

"Любите гуляти вулицями містами України інкогніто, або ж концерт-машина-готель?",- запитав фанат.

"Вірно помітили, концерт-машина-готель", - відповіла Ірина і додала архівне фото.

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