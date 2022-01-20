Як пише Politeka.net, Ірина Білик - популярна українська співачка, яка отримала звання народної та заслуженої артистки України. Телеведуча Маша Єфросиніна вирішила взяти інтерв'ю у зірки в рамках програми "Мій секрет".

Ірина зізналася, що вперше відчула, що потрібно працювати над своєю зовнішністю після того, як вона народила первістка - Гліба. Адже зірку почали просити відкривати концерти, а не бути хедлайнером. В першу чергу Білик вирішила зробити щось зі своїми очима, адже навіть президент України Леонід Кучма на концерті зауважив, що у Іри вони сумні. Також Білик розповіла, що у неї ніс був раніше з горбинкою.



"Колеги наді мною знущалися", - зізнавалася співачка.

"Мені здавалося, що цей ніс видно за кілометр. Я подумала, що потрібно якось зайнятися цим питанням. Якщо я секс-символ, Вибачте, я не буду з тими заплаканими очима", - сказала Білик.

"Ну і звичайно, ніс, попросила трошки так мені прибрати, але залишила трошки того, що у мене було, грузинського. Я не хотіла, щоб люди побачили зовсім іншу жінку. ДО РЕЧІ, думаю, що я зробила неправильно. Потрібно було зовсім прибрати і зробити щось взагалі Рівне",-зізналася Білик.

Також Іра додала, що крім цих двох моментів робила собі підтяжку обличчя.

"Ну може ось так, трошки...",- сказала Білик.

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