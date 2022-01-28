Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая является женой рэпера Потапа, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила соблазнительное фото, на котором похвасталась роскошными украшениями.

На новой фотографии Настя запечатлена в интересной локации и необычном образе, она снята крупным планом. Перед камерой звезда появилась в откровенном темном наряде, который видно лишь частично, но он подчеркивает зону декольте и изящные плечи. На шее звезды видно красивое оригинальное украшение, которое идет в комплекте с массивными серьгами. Волосы певицы распущены, она запустила в них руки, а на ее лице яркий макияж и томный вид.

В подписи к фотографии Каменских написала: "Я влюбилась в эти украшения". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Очень красивая", "Шикарно, достойно, богато", "Сколько фотошопа", "Настя красотка", "Очень красиво", "Супер", "Божественная", "Особенно колье, просто бомба", "Шикарная", "Красотка".

Напомним, Каменских побаловала опухшего Потапа прямо на кухне: "Настя, за что мне такой подарок".

Как сообщала Politeka, Каменских повиляла бедрами посреди пляжа и взбесила фанатов: "Она в одежде бывает?".

Также Politeka писала, что Каменских в купальнике с блестками показала, как веселит себя на пляже: эффектные кадры.