Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Настя Каменских, которая стала женой продюсера и исполнителя Потапа, часто радует публику жарким контентом на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила горячее видео с отдыха, на котором появилась в весьма откровенном образе и исполнила необычный танец.
Как видно, перед камерой Настя позирует в крошечном пятнистом купальнике, который едва прикрывает ее аппетитные прелести. Свой образ красотка дополнила тонкой кофточкой, которую задрала кверху. Волосы певицы собраны в высокий небрежный пучок, а на ее лице модные солнцезащитные очки.
В подписи к видео Каменских написала: "Для меня лучший отпуск это 🌴☀️🌊. Здесь много любителей зимнего отдыха?". Пользователи тут же принялись комментировать ролик звезды, правда не всем понравилось, что она часто позирует в откровенных образах: "Настя, ты супер!", "Она в одежде бывает?", "Сильно устала!", "Настя, вы красотка", "Так некрасиво трусы одела", "Сочная", "Как-то с купальниками ваша фигура не умеет дружить! Что-то не то", "Стринги зачем подтянула и грудь висит очень конкретно?", "Красивая".
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Напомним, Каменских задрала майку и насмешила неловкими танцами на пляже: "Взрослая тетя...".
Как сообщала Politeka, Каменских в тесном кожаном наряде озадачила видом: "На размер побольше надо было брать".
Также Politeka писала, что Каменских в леопардовом бикини похвасталась новыми развлечениями в Мексике: кадры из отпуска.