Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является успешной украинской исполнительницей, которая сейчас строит сольную карьеру под псевдонимом NK. Звезда замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), с которым пела долгое время в дуэте. Недавно пара летала на отдых в Мексику, но уже вернулась в Украину. А теперь Настя решила показать, как порадовала звездного супруга на кухне, поделившись сторис.

"Пока утром я смог только проснуться, моя невероятная жена успела приготовить мясо, рыбу, гречку. Настя, за что мне сегодня такой подарок, скажи. За какие такие... Она самая лучшая", - сказал Потап.

На кадрах Алексей с опухшим немного лицом показал сначала себя, потом блюда, которые приготовила Настя. В конце Потапенко обнял свою супругу и сказал, что она у него самая лучшая.

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