Андрей Данилко завоевал огромную популярность в Украине и за рубежом, передает Politeka.net. Свой творческий путь артист начинал в 90-е годы прошлого века. В то время будущий певец больше работал артистом разговорного жанра, изображая проводницу Верку Сердючку.
В 2000-е Андрея Данилко стали больше знать, как исполнителя. В те годы первый украинский телевизионный хит-парад клипов "Територія А" выдавал артисту премию за премией.
Именно то время Андрей Данилко решил вспомнить в своем Инстаграм, разместив архивный снимок, на котором он позирует в образе проводницы.
"«Територія А», 1997 рік", - подписал фото Андрей Данилко.
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За полчаса публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев. Многие вспоминали то время вместе с артистом и не только.
"Территория А – это лучшая программа на телеканале ictv ☺️", "Классное было время 🔥", "Неужели пластика была?", "Эх, было время ❤️", "Все идёт к тому, что следующим Президентом Украины после Зеленского будет Верка Сердючка...😳", - написали пользователи Сети.
Напомним, Верка Сердючка похвасталась украинцам своим новым достижением
Как сообщала Politeka, Данилко в образе Сердючки разделил украинцев репертуаром на "Дизель шоу"
Также Politeka писала, что Геля из СВ-шоу откровенно рассказала о ссорах и близости с Данилко