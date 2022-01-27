Украинский исполнитель и музыкант, Андрей Данилко, которого все также знают по образу Верки Сердючки, вспомнил время, когда был на пике славы.

Андрей Данилко завоевал огромную популярность в Украине и за рубежом, передает Politeka.net. Свой творческий путь артист начинал в 90-е годы прошлого века. В то время будущий певец больше работал артистом разговорного жанра, изображая проводницу Верку Сердючку.

В 2000-е Андрея Данилко стали больше знать, как исполнителя. В те годы первый украинский телевизионный хит-парад клипов "Територія А" выдавал артисту премию за премией.

Именно то время Андрей Данилко решил вспомнить в своем Инстаграм, разместив архивный снимок, на котором он позирует в образе проводницы.

"«Територія А», 1997 рік", - подписал фото Андрей Данилко.

За полчаса публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев. Многие вспоминали то время вместе с артистом и не только.

"Территория А – это лучшая программа на телеканале ictv ☺️", "Классное было время 🔥", "Неужели пластика была?", "Эх, было время ❤️", "Все идёт к тому, что следующим Президентом Украины после Зеленского будет Верка Сердючка...😳", - написали пользователи Сети.

Напомним, Верка Сердючка похвасталась украинцам своим новым достижением

Как сообщала Politeka, Данилко в образе Сердючки разделил украинцев репертуаром на "Дизель шоу"

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